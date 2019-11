16 set - "Voglio ringraziare a nome della città i vigili del fuoco giunti da più parti della Regione, i bravissimi ragazzi della nostra protezione civile, i bravissimi vigili urbani di Vasto guidati dal comandante Del Moro, gli uomini della forestale, per il lavoro portato avanti durante la notte e che ha portato a spegnere un violentissimo incendio nella zona lota Salce del nostro comune. Bravi! Il vostro impegno ha bloccato le fiamme limitando i danni". Così il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, commenta quanto accaduto la scorsa notte. Il primo cittadino annuncia anche che "anche oggi mi recherò dalle forze dell'ordine per presentare denuncia contro i delinquenti che si divertono nella distruzione del creato. Prima o poi pagheranno".

15 set - 23.50 - Con l'incendio ormai in gran parte estinto gli uomini del Corpo forestale dello Stato di Vasto tracciano un primo bilancio: sono circa 10 gli ettari andati in fumo nelle ultime ore.

23.40 - La Strada Provinciale 181 è stata riaperta al traffico.

23.30 - La fase più acuta dell'emergenza è terminata. Le ultime fiamme sono in un avvallamento; una zona impervia tenuta sotto stretto controllo.

23.15 - L'ultimo focolaio di una certa entità si trova tra via Salce e via Lota. Le squadre antincendio monitorano la situazione per evitare che le fiamme possano avvicinarsi a un'abitazione in zona.

22.55 - Restano da bonificare gli ultimi focolai sotto il viadotto dell'A14. Le forze al lavoro ribadiscono che non c'è nessun rischio per le abitazioni.

22.45 - Il comandante della polizia municipale di Vasto, Giuseppe Del Moro, comunica che è stata chiusa al traffico la Strada Provinciale 181.

22.45 - Dopo oltre due ore di lavoro, l'emergenza sembra sulla via del rientro. Le fiamme restano ben visibili in via Salce, sotto il viadotto dell'A14, dove diverse squadre sono ancora in azione per bonificare l'area.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Gissi.

22.30 - Le prime fiamme pare si siano propagate già intorno alle 20.30. In questo momento la situazione di via Lota è sotto controllo. In via Salce restano da bonificare diversi focolai.

22.25 - Il personale della Società Autostrade è in A14 per segnalare agli automobilisti la presenza di fumo. La visibilità è scarsa soprattutto in direzione Sud.

22.15 - Sul posto sono presenti anche i carabinieri e gli uomini della polizia municipale di Vasto. Nella zona maggiormente colpita è arrivato anche il sindaco Luciano Lapenna.

22.05 - A dare una mano alle locali squadre antincendio sono arrivati anche i vigili del fuoco di Ortona.

21.50 - Per ora fortunatamente sono esclusi pericoli per le abitazioni della zona. A coordinare le operazioni sono gli uomini del Corpo forestale dello Stato.

21.45 - Numerosi i cittadini in strada che osservano preoccupati l'incendio. Il fumo sta invadendo l'A14 rendendo pericolosa la percorribilità dell'autostrada.

21.30 - Corpo forestale dello Stato, Vigili del fuoco di Vasto e volontari della Protezione civile di Vasto stanno fronteggiando da circa un'ora un grosso incendio scoppiato in via Salce. Il rogo è di vaste proporzioni e la situazione è peggiorata dal forte vento.



Le fiamme raggiungono anche la sede stradale dell'A14, non è escluso che Società Autostrade chiuda il tratto. Sul versante di Montevecchio operano i vigili del fuoco.