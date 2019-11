Quarto posto nella categoria Mini Max R (barche da 18 a 24 metri) della Maxi Yacht Rolex Cup per My Way 60, la barca disegnata e realizzata dal vastese Michele Cassano. A Porto Cervo si sono sfidate le imbarcazioni che arrivano a superare i 30 metri di lunghezza divise in diverse categorie. È dal 1980 che lo Yacht Club Costa Smeralda ha istituito il campionato per i velieri più grandi al mondo con le flotte che con il passare delle edizioni si fatte portavoce della crescente innovazione tecnologica e di design.

My Way 60, che ha alle sue spalle una regata oceanica ed altre competizione, si è fatta valere anche in questa occasione, affrontando la concorrenza di barche provenienti da diverse nazioni. L'equipaggio, guidato dallo stesso Michele Cassano e composto da esperti navigatori, si è ben comportato nelle cinque regate in calendario nelle acque di Porto Cervo, caratterizzate da forte vento e conseguenti onde alte.

"L'equipaggio e la barca sono stati grandi - commenta Michele Cassano al termine della competizione -. Abbiamo tirato al massimo senza rompere niente, sono molto soddisfatto del risultato ottenuto se penso solo alla fatica per arrivare fin qui". Ora per My Way 60 e il suo armatore c'è da affrontare il viaggio di ritorno verso Punta Penna prima di progettare e affrontare nuove avventure.