Incendia alcune sterpaglie per ripulire un terreno di sua proprietà ma le fiamme sfuggono al suo controllo fino a bruciargli l'auto. È avvenuto a Montenero di Bisaccia, sulla strada statale 55, in provincia di Campobasso, ad un operaio di 37 anni che alla fine è stato denunciato dai Carabinieri per incendio. Per spegnere l'incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli.

(Ansa)