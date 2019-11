Trasferta da applausi quella del team Vastese Inn Bike a Roma. Nello splendido scenario del parco degli acquedotti romani si è svolta una marathon di 24 ore sempre in sella. Tra architettura imperiale degli acquedotti, lunghe fila di pini marittimi, vere icone dell’hinterland romano, è stato ricavato un circuito scorrevole dove 1.550 biker di tutta Italia si sono dati battaglia in una competizione di grande fascino.

Il team vastese si è presentato forte di 16 unità divise in due squadre da otto corridori ciascuno che si sono alternati in una staffetta continua e spettacolare che ha messo in luce le doti velocistiche dei biker. A completare la spedizione vastese è stato Cesare Villamagna che per la prima volta si è cimentato in una prova di endurance estremo.

Buoni i risultati delle due squadre al termine delle 24 ore in mountain bike: il team dei più esperti capitanati dal vastese Antonio Del Villano ha chiuso al nono posto di categoria mentre è arrivato un 12° posto nella categoria amatoriale per i ciclisti capitanati dallo scernese Luigi Di Lello. Il risultato più importante è arrivato dalla corsa in solitaria di Cesare Villamagna che ha inanellato 70 giri su un circuito di sette chilometr. Per lui uan vera impresa di percorrenza di 490 km sempre in sella. Una solitaria epica che alla fine lo ha collocato al 2° posto della classifica. "Per essere un neofita di questa disciplina - commentano dal team Vastese Inn Bike - il risultato sa di leggenda, molti gli applausi e le ovazioni riservati a questi temerari ed in particolare al nostro corridore che per la prima volta è salito sul podio a fianco dei mostri sacri di questa disciplina". La prova individuale è stata vinta dall'austriaco Springher Rudolf mentre tra le donne c'è stata la quarta affermazione di Giuliana Masserotto vera regina di Roma.

La 24h di Roma si è confermata come una manifestazione dai grandi numeri: oltre millecinquecento iscritti alla competizione con accompagnatori, tecnici, meccanici e familiari al seguito per un totale di oltre cinquemila persone che hanno alloggiato tra tende e caravan "per una festa dello sport nel più puro del termine, i miracoli possibili della mountain bike!".

Il team Vastese Inn Bike alla 24h ore di Roma: Nicola Jasci, Ludovico Iasci, Giuseppe Marchesani, Ignazio Carbonetti, Daniele Del Rosio, Renato Cieri, Mirko Cieri, Fioravante D'Alessandro, Nicola Vitulli, Guido Fattore, Domenico De Dominicis, Danilo Giammichele, Giancarlo Lo Bosco, Marco Fusilli, Luigi Di Lello, Antonio Del Villano, Marcello Rabottini, Cesare Villamagna.