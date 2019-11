Buona la prima per l’All Games San Salvo che, sul campo dell’Es Chieti, vince 3 a 2 la gara di andata di Coppa Italia al termina di una discreta partita giocata su ritmi “estivi” ma che mette minuti ed agonismo nelle gambe dei giocatori biancazzurri. Assente mister Lanza, sono Marchione e capitan D’Alonzo a guidare la compagine sansalvese che scende in campo con Della Penna tra i pali, D’Alonzo, Marcone, Di Ghionno e Di Bello che ruotano nel valzer dei cambi con D’Amico, Cassone ed Orticelli. Lasciati a casa il neo-acquisto Cocchini e Di Nardo per ritardo di condizione e Tumini e Ninni per infortuni purtroppo abbastanza gravi.

Il campo in erba sintetica, la struttura pressurizzata e la temperatura estiva rendono pesante ed afoso il pomeriggio degli atleti che tuttavia si comportano discretamente in mezzo al campo pur non giocando su ritmi molto elevati; ne viene fuori una disputa molto equilibrata che alterna buone e cattive giocate. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio intorno alla metà del primo tempo per una disattenzione della retroguardia ospite ma vengono riacciuffati pochi minuti dopo da un bel sinistro da fuori del neoarrivato Marcone; passano altri 5 minuti e l’Es si riporta in vantaggio con un’azione di ripartenza ma vengono di nuovo impattati sul pari da un contropiede finalizzato da Di Ghionno.

Nella ripresa le emozioni crescono e salgono in cattedra i due portieri che diventano decisivi in almeno un paio di occasioni per parte e, proprio quando tutti si aspettano un pari come risultato finale, Marcone vince un contrasto a centrocampo, D’Amico offre un grande assist per Di Bello che a tu per tu col portiere avversario non sbaglia e regala la prima vittoria della stagione ai compagni.

Ottime le prove dei nuovi arrivati Marcone e D’Amico, ben inserito anche Cassone e buone le gare degli altri giocatori dell’All Games, specialmente del secondo tempo di Di Bello che si conferma ragazzo eccellente; buona anche la fase difensiva dei ragazzi di mister Lanza, sicuramente aiutati dai ritmi blandi della gara, ma segnale che la squadra recepisce e mette in pratica le direttive del proprio mister, d’altronde queste due gare di Coppa servono anche a questo, crescere dal punto di vista mentale e fisico oltre che ad amalgamare tutta la rosa; giocare, sia in fase offensiva che difensiva, nella maniera in cui si prova durante la settimana ed arrivare pronti all’inizio del campionato. Appuntamento a sabato prossimo per il ritorno nella palestra di via Verdi a San Salvo per continuare a crescere e a prepararsi per l’inizio del campionato.