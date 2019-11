I 612 alunni della scuola media "Salvo D'Acquisto" di San Salvo hanno fatto questa mattina il loro ingresso nella nuova sede di via Pertini. Una sede provvisoria che li ospiterà per l'intero anno scolastico, mentre nell'edificio di via Scopelliti (all'interno della villa comunale) proseguiranno i lavori di adeguamento sismico.

L'edificio - di proprietà del gruppo De Cinque - è stato adeguato alle nuove esigenze durante l'estate; diversi i punti di forza, come l'efficientamento termico, con il riscaldamento a pavimento e la palestra ricavata in una grande stanza al primo piano. Gli uffici non hanno trovato spazio, venendo così dislocati nella Primaria di via De Vito.

La viabilità - forse uno degli aspetti più critici del trasloco - ha subito alcune modifiche per rendere più sicura la zona: sono stati posti alcuni dossi artificiali ed è stata ridotta la velocità massima. Gli autobus potranno entrare nel parcheggio privato della struttura

Presente al suono della prima campanella la nuova dirigente scolastica Daniela Bianco e la giunta comunale. Il sindaco Tiziana Magnacca e la prof.ssa Bianco hanno tagliato il nastro dando così il via a questo nuovo anno un po' particolare per la città sansalvese.