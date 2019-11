Nessuna campanella è stata fatta suonare per ora per i bambini di Fresagrandinaria che avrebbero dovuto frequentare la prima classe della Primaria di secondo grado afferente all'Istituto Comprensivo n. 2 di San Salvo.

Il numero degli alunni è di 8, non basta per formare la classe. Dopo un'estate di assenza di comunicazioni a riguardo, questa mattina nel piccolo comune dell'entroterra i nodi sono venuti al pettine. Gli alunni sono rimasti fuori con i genitori in attesa di lumi.

La dirigente Anna Orsatti, arrivata sul posto, ha cercato di calmare gli animi, ma per ora non vi sono certezze. La prof.ssa Orsatti nelle scorse settimane ha interpellato più volte il Provveditorato di Chieti, ma non sarebbero arrivate risposte definitive sull'impossibilità di avviare l'anno scolastico a Fresagrandinaria. I suoi, ha spiegato, sono stati tentativi per non far perdere una classe al piccolo comune del Vastese.

Domani qualche notizia potrebbe arrivare da Chieti, dove la dirigente, gli amministratori di Fresagrandinaria e Lentella (da dove proviene uno degli alunni) e alcuni genitori incontreranno le istituzioni scolastiche regionali.

Nel frattempo, due famiglie hanno chiesto e ottenuto il nullaosta per i rispettivi figli; il numero, quindi, è sceso ulteriormente a 6. Per ora non risultano nominati docenti per la prima classe e due bambini hanno bisogno dell'insegnante di sostegno.

La volontà dei genitori è quella di non perdere la classe a Fresagrandinaria; alcuni di loro sarebbero impossibilitati nel trasporto. Questa è un'altra criticità di non poco conto: ragazzini che già a 11 anni dovrebbero viaggiare con l'autobus di linea, visto che lo scuolabus è impegnato nel trasporto dei bambini delle elementari.

Insomma, un pasticcio - soprattutto comunicativo - per il quale non ci sono speranze ottimistiche. L'alternativa - suggerita più volte dalla dirigente - sarebbe la richiesta del nullaosta e l'iscrizione alla "Salvo D'Acquisto" di San Salvo o nelle scuole di Palmoli e Cupello. Per ora, per gli alunni senza classe le vacanze si prolungheranno di alcuni giorni.