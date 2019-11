Sono iniziati questa mattina i lavori di sistemazione del marciapiede in località Sant'Antonio Abate a Vasto.

Ad annunciarlo, l'assessore ai Lavori pubblici Nicola Tiberio, che precisa: "I lavori riguardano la rimozione e smaltimento delle cordonature esistenti, costruzione di nuova cordonatura, costruzione di nuova pavimentazione con porfido ad opera incerta con larghezza di 1.50 metri e per una lunghezza di circa 410 metri, rimozione vecchi elementi dell’impianto di pubblica illuminazione e realizzazione di un nuovo impianto con la posa in opera di 17 nuovi pali di pubblica illuminazione in sostituzione di quelli vetusti esistenti, rifacimento della linea di raccolta delle acque bianche, con relativa sistemazione e nuova ubicazione di caditoie per raccolta acque piovane".

"I lavori, appaltati con regolare procedura di gara, - spiega Tiberio - saranno realizzati dalla ditta Basilico Franco di Gissi che si è aggiudicata i lavori per 80.065 euro (con ribasso pari al 28,315% su 107.992,60). La conclusione delle opere è prevista per il 13 dicembre prossimo. La direzione dei lavori è affidata al geometra Pietro Carlucci del settore Lavori pubblici".