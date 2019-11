Con l'inizio del nuovo anno scolastico, a San Salvo è partita anche la dirigenza della prof.ssa Daniela Bianco dell'Istituto Comprensivo n. 1.

Sono 1.109 gli alunni che frequentano le varie scuole dell'istituto (612 la Primaria di secondo grado, 333 la Primaria di primo grado e 164 la scuola dell'Infanzia). Arrivata da Pescara nel bel mezzo del trascolo da via Scopelliti a via Pertini [l'articolo], la Bianco non nasconde le fatiche per essere pronti per l'apertura: "Abbiamo fatto sforzi sovrumani per le strutture, ma ora arriva la mia priorità che è quella sull'uomo, sulla persona".

La dirigente ha diffuso una lettera ai genitori degli alunni presentandosi e dispensando consigli utili per passare un anno scolastico in armonia tra diritti e doveri. "Solo così - si legge in un passo della lettera - scuola e famiglia potranno interagire per la crescita e il benessere dei bambini e ragazzi. Tutti siamo chiamati a servirci l'un l'altro umanizzando e rendendo più vivibile il nostro quotidiano".

Infine, ai nostri microfoni un caloroso messaggio agli studenti che oggi sono tornati a scuola: "Siate i protagonisti della vostra vita, affrontatela sentendo il cuore e ragionando con la propria testa, senza influenze, ma con la giusta flessibilità".