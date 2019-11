Un altro incendio ha colpito i campi tra San Salvo e Montalfano. Poco prima delle 13 un rogo ha interessato una zona a breve distanza da quello della settimana scorsa [l'articolo].

Le fiamme sospinte dal vento hanno attaccato alberi di ulivo e vegetazione spontanea arrivando a minacciare una rimessa agricola.

I proprietari in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco hanno cercato di limitare i danni con l'ausilio di un mezzo meccanico per creare una barriera.

Con l'arrivo dei pompieri è stato poi spento l'ultimo preoccupante focolaio. Dove sono passate le fiamme sono tornati alla luce rifiuti di ogni genere. In fumo un'intero uliveto.

LE FIAMME A PUNTA ADERCI - I vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, unitamente agli uomini del Corpo forestale dello Stato, erano già impegnati per un rogo divampato nel territorio della Riserva di Punta Aderci. Le fiamme hanno attaco un'ampia porzione di vegetazione incolta nella zona di Mottagrossa, a poca distanza dal promontorio più volte attaccato dai piromani durante l'estate. Sul posto anche i volontari della protezione civile.