Ha fatto registrare un successo senza precedenti la “Festa dell’amicizia nello sport”, che si è svolta il 13 e 14 settembre 2015 sui campi e nelle palestre di Vasto e San Salvo Marina (Ch). In programma tornei di beach tennis, beach volley (maschile e misto), pallacanestro aziendale, calcio a 5 e tennis tavolo, che hanno coinvolto circa centocinquanta atleti provenienti dal molise, dalle marche, dal lazio , dalla campania e dall’abruzzo. La Pilkinton Italia–NSG Group di San Salvo ha primeggiato nel calcio a 5, mentre i ragazzi del Cedas Sevel di Atessa si sono imposti nella Pallacanestro. Bonini – Di Camillo (Sevel Atessa) nel misto e Covacci – Cerioni (Cral Angelini Ancona) nel maschile “coppie regine” del beach volley. Ludovico – Bozzelli (Sevel Atessa) si sono imposti nel beach tennis, mentre Alessandro Santoro (Pilkinton) ha vinto il torneo di tennis tavolo.

La kermesse sportiva, inserita nel quadro delle attività del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) è stata organizzata dal Cedas Sevel (Andrea Giuseppe e Walter Di Gregorio, Michele Celenza, Fabio Rosato, Andino D’Astuto, Giuseppe Vaccaro) con il prezioso aiuto dei dirigenti marchigiani Domenico Spina e Morris Giuliani e del molisano Antonio Del Cinque. Si è iniziato a giocare già al mattino di sabato con le qualificazioni del torneo di beach volley. Sulla sabbia degli stabilimenti “Cocorito beach”, “Calimero”, “Happy Days”, “Priscilla” ed “El Domingo” di San Salvo, ben 20 coppie si sono date battaglia nei due tornei in calendario. In quello misto, il successo è andato alla coppia della Sevel Atessa Ludovica Di Camillo – Luca Bonini che, al termine di una combattutissima finale, hanno avuto ragione dei termolesi Francesca Berchicci – Micele Pezzano. Sul gradino più basso del podio l’altra coppia Sevel Paride Mancini – Serena Di Nenno.

In quello maschile, al termine di una “maratona” eliminatoria che ha coinvolto 12 squadre, il 1° posto è stato appannaggio dei porta colori del Cral Angelini Ancona Matteo Covacci – Massimiliano Cerioni, che hanno battuto in finale Ottavio Franciotti – Gianni Spenza (Cedas Sevel). Al 3° posto la coppia FCA Pratola Serra Mario Canzanella – Fabio Scippa. Il torneo di calcio a 5, giocato sui campi del Circolo “Promo tennis” di Vasto, ha visto un po’ a sorpresa il successo della Pilkinton Italia – NSG Group di San Salvo (Simone Suriani, Adamo Cieri, Roberto D’Ottavio, Danilo Antenucci, Marcello Di Francesco, Federico D’Amico, Davide Di Marco, Roberto Forcella, Aldo Vinci, Fabio D’Alonso, Antonello De Paola, Mattia Catalano – allenatore, Claudio Ubaldo – dirigente accompagnatore Mario Argentieri). Partiti in sordina, tanto da chiudere al 4° posto il girone eliminatorio, i sansalvesi hanno vinto il torneo battendo in semifinale la formazione 2 dell’FCA Pratola Serra e superando in una palpitante finale la squadra 1 della stessa FCA Pratola Serra, squadre che hanno chiuso nell’ordine al 3° e 2° posto. Fuori dal podio le formazioni dell’FCA Termoli e Sevel. I riconoscimenti individuali sono andati a Simone Suriani della Pilkinton (Miglior portiere), Mario Manzo (FCA Pratola Serra) quale Capo cannoniere ed al dirigente della stessa FCA Pratola Serra, Giuseppe Scarpati, per il fayr play. Nella pallacanestro aziendale si è imposta la formazione del Cedas Sevel Atessa (Marco Garibaldi, Antonio Flamminio, Ivan Di Matteo, Sandro De Nobile, Giovanni Orecchio, Domenico Di Vito, Nicolò Carosella, Francesco Vacca, Luca Baccalà, allenatore Michele Celenza). I porta colori della fabbrica che costruisce il Ducato, hanno vinto per 48 a 40 contro i ragazzi della Virtus Vasto.

Al termine delle partite si è disputato un torneo di “tiri da tre punti”, stile NBA. Lo ha vinto Sandro De Nobile del Cedas Sevel, cui è andato il trofeo per il “miglior realizzatore”. A livello individuale sono stati premiati anche Francesco Giancristofaro della Virtus Vasto per il fayr play e Francesco Vacca del Cedas Sevel quale miglior giocatore del torneo. A livello sperimentale si è giocato anche il 1° torno di beach tennis, che ha visto la partecipazione di 8 coppie. Sui campi del lido “Calimero” si sono imposti Luigi Ludovico – Giuseppe Bozzelli (Cedas Sevel) che hanno preceduto Paolo Spina e Tony Maiorino (FCA Termoli) e Luigi Spadaccini – Diego De Santis (Pilkinton). Nel tennis tavolo, infine, successo per Alessandro Santoro (Pilkinton). Con lui sul podio sono saliti Giorgio Rossi e Antonio Perazzo (Sevel).

Nel corso della festosa cerimonia di premiazione, che si è svolta presso il Poseidon Beach Village di San Salvo Marina, Gabriele D’Ascenzo, ed Antonio Bruno in rappresentanza della “Assicurazioni D’Ascenzo & Bruno” di cui sono titolari per la zona di Lanciano, Vasto, Termoli, che ha messo in palio i trofei assegnati alle coppie vincitrici del beach volley, hanno premiato le squadre e le coppie salite sul podio. Come accade da sempre in queste manifestazioni, per volere degli organizzatori e dei partecipanti, ha vinto la ... Solidarietà; infatti, ogni atleta, dirigente ed accompagnatore, ha versato una piccola somma che è stata devoluta alla “Onlus Giacomo Sintini”, creata dal campione di pallavolo per aiutare le persone, soprattutto bambini, ammalate di tumore.

Particolarmente toccante e gradito il saluto ed il ringraziamento che Jak Sintini ha voluto rivolgere telefonicamente ai presenti mentre era in corso la consegna dei premi.“E’ stata una intensa due giorni di sport amatoriale, che ha coinvolto anche emotivamente i partecipanti” – spiega un soddisfattissimo Walter Di Gregorio, Segretario del Cedas Sevel di Atessa che ha coordinato in maniera impeccabile la manifestazione. “Abbiamo fatto sport, ci siamo divertiti, abbiamo rinsaldato vecchie amicizie e ne abbiamo cementate di nuove. Abbiamo, insomma, rispettato lo spirito di questo evento, denominato, non a caso, “festa dell’amicizia nello sport”. A tutti gli amici abbiamo dato appuntamento al prossimo anno, ringraziandoli di cuore anche per la grande generosità con cui hanno partecipato alla nostra iniziativa di solidarietà”.