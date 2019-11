Passa la processione, ma non viene bloccato il traffico sulla circonvallazione, suscitando le proteste dei fedeli. Accade a Vasto, dove la festa di Santa Maria del Sabato Santo si porta dietro qualche strascico polemico riguardante la gestione della viabilità.

La testimonianza - "Nel fine settimana - racconta a Zonalocale F.B. una residente del quartiere - è stata celebrata la festa nella parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo. Alle 18 di domenica la processione, partendo dalla chiesa, passava in via Alborato, arrivava alla rotonda di Sant'Onofrio e risaliva per viale Perth per poi fare rientro in chiesa.

Io ero vicino la rotonda di Sant' Onofro in attesa che passasse. Ho visto arrivare la processione, preceduta da una pattuglia polizia municipale con tre vigili; ebbene, arrivati alla rotonda, non hanno bloccato, né deviato il traffico e le macchine continuavano a transitare. Mi chiedo: 'Come è possibile una cosa del genere, considerato che la circonvallazione è una strada alquanto pericolosa? Non si può bloccare il traffico per mezz'ora o, almeno, deviarlo? Per altre manifestazioni (come il Toson d'oro) viene bloccato tutto".