Prima gioia dell’anno per la Vastese Calcio nell'esordio davanti ad un pubblico che all'Aragona non era così numeroso da molto tempo. Contro il Montorio 88 finisce con il punteggio di 5-1, grazie al poker di uno strepitoso Iaboni e Tarquini. Gioia personale anche per il portiere Cattafesta che sul 3-0 ha parato il rigore calciato da Gizzi. Al triplice fischio del direttore di gara D'Antuono e squadra sotto la curva per festeggiare i primi tre punti in campionato.

La cronaca. Dopo una prima fase di studio è la Vastese a trovare la via del gol. Su calcio di punizione dalla sinistra Iaboni manda in area un pallone filtrante su cu si avventano i suoi compagni. Mischia davanti a Di Giuseppe con Di Pietro e i suoi compagni che esultano ma a fine gara si chiarisce che la rete è di Iaboni. Spinge forte la squadra di mister Colavitto. Al 33' un pallone che arriva sempre dall'out di sinistra per poco non viene mandato in rete da Tarquini in acrobazia. Sempre dalla fascia sinistra arriva il cross che Iaboni, da rapace dell'area di rigore, trasforma in rete con una deviazione di esterno. Regge bene anche la difesa della Vastese, guidata da capitan Giuliano che al 42' per due volte sventa gli attacchi del Montorio meritandosi gli applausi del pubblico.

Si torna in campo e la Vastese ci mette appena due minuti per segnare. E' ancora Iaboni, lanciato in contropiede, a trafiggere Di Giuseppe. Due minuti dopo il protagonista è l'estremo difensore vastese, Lorenzo Cattafesta. Al Montorio viene concesso un rigore per un fallo di mano in area e sul dischetto si presenta Gizzi. Ma il numero 1 biancorosso è lesto ad intuire e distendersi per bloccare la sfera a terra. Al 24' altra occasione per i padroni di casa, con Balzano, entrato al posto di De Fabritiis, che si invola verso la porta avversaria ma questa volta il portiere del Montorio si fa trovare pronto e respinge. Il Montorio prova ad accorciare le distanze ma trova sulla sua strada una retroguardia sempre attenta. Al 35' è la Vastese a beneficiare di un calcio di rigore. Iaboni deve fare gol due volte (nella prima occasione l'arbitro ferma l'azione per i giocatori entrati in area) per poter siglare il suo personale poker (4-0). Un caparbio Tarquini porta a 5 i gol dei biancorossi (40') e poi c'è spazio anche per la rete degli ospiti con Damizia dopo una disattenzione della retroguardia di casa.

Vastese - Montorio 88 (5-1)

reti: Iaboni 23'-38’-47’-80’(rig.), Tarquini 86'(V); Damizia 88' (M)

Vastese Calcio: Cattafesta (’95), Giancristofaro (’96), Natalini, Di Pietro (’98), Giuliano, Luongo, De Fabritiis, D’Alessandro, Tarquini, Iaboni, Marfisi; a disposizione: Morettini (’97), Guerrero, Basilico (’97), Sisti, Balzano (’96), Polisena (’97), Benvenga (’98). Allenatore: Colavitto

Montorio 88: Di Giuseppe, Di Silvestre, De Petris (’97), Durante (’96), Di Giulio, Testoni, Di Stefano, Fidanza, Di Massimo (’96), Pierleoni, Gizzi; a disposizione: Angelozzi (’97), Marano, Islamouski (’97), Catini (’96), Cosmi, Fragassi (’97), Damizia. Allenatore: De Amicis

Tutti i risultati della seconda giornata

Alba Adriatica-Sambuceto 2-2

Capistrello-Cupello 1-1

Francavilla-Val di Sangro 0-0

Morro d’Oro-RC Angolana 1-0

Paterno-Celano 0-0

San Salvo-Miglianico 3-2

Torrese-Martinsicuro 0-1

Vastese-Montorio 5-1

Acqua e Sapone-Pineto 0-2

La classifica

Pineto 6

San Salvo 6

Martinsicuro 6

Morro d’Oro 6

Miglianico 3

Vastese 3

Paterno 2

Cupello 2

Celano 2

Francavilla 2

Alba Adriatica 2

RC Angolana 1

Montorio 1

Torrese 1

Val di Sangro 1

Capistrello 1

Sambuceto 1

Acqua e Sapone 0