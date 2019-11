Vince anche davanti al proprio pubblico l'U.S. San Salvo nella seconda giornata del campionato di eccellenza abruzzese. Dopo la vittoria di settimana scorsa con il Sambuceto, i ragazzi di mister Rufini si ripetono in casa battendo 3-2 un Miglianico comunque in partita. A decidere il match, la doppietta di Marinelli ed il gol di Antenucci ad inizio partita. Una gara giocata in maniera quasi impeccabile dai padroni di casa che hanno dovuto affrontare una sfida tutt'altro che semplice. Sei punti in due giornate per i biancazzurri che si candidano tranquillamente ad essere una delle protagoniste di questa stagione.

La partita- Al Davide Bucci i ragazzi di mister Rufini scendono in campo davanti al proprio pubblico per la prima volta in campionato, affrontando il Miglianico. Parte subito forte la squadra di casa, aiutata dal buono lavoro di Di Ruocco. È proprio il giocatore campano a servire in velocità Antenucci in area al secondo minuto. L’attaccante biancazzurro riesce a metterla dentro, ma la sua rete non viene convalidata perché la sua posizione viene ritenuta irregolare- scelta dubbia. Basta aspettare due minuti per assistere al primo gol dei casalinghi, ancora una volta realizzato da Antenucci. Il giocatore biancazzurro dalla distanza fa partire il tiro che finisce in rete (1-0), realizzando un eurogol. Passano otto minuti e Di Ruocco si rende pericoloso ancora una volta sulla fascia: entra in area e cade a terra, ma il direttore di gara opta per il cartellino giallo per simulazione. Passano due minuti e al quattordicesimo il Miglianico trova il pareggio con Damiano, autore di una grande rete. Da fuori area il giocatore giallo nero si accentra e carica il destro, mandando la sfera sotto l’incrocio dove Colanero non può nulla (1-1). Il San Salvo non molla neanche un centimetro e continua a pressare con aggressività gli avversari. Al trentaseiesimo Antenucci prova a ripetersi da distanza proibitiva. Il suo tiro non beffa Pompei fuori dai pali ed esce sul fondo. In precedenza lo stesso aveva colpito il palo. Al quarantesimo i biancazzurri raddoppiano: Di Ruocco viene atterrato in area e l’arbitro non ha dubbi. Calcio di rigore per i casalinghi. Dal dischetto parte Marinelli che infila la sfera in rete (2-1). Prima della pausa, è Antenucci a sfiorare la rete.

Nella ripresa subito in gol i sansalvesi. Consolazio sulla destra serve in area capitan Marinelli il quale deve solo metterla dentro (3-1). Successivamente sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Antenucci che per un soffio non realizza. Qualche minuto più tardi è Di Pietro a far sentire il sapore del quarto sigillo, ma la sua conclusione non entra in porta. Al sessantaseiesimo arriva la risposta degli ospiti che riescono ad accorciare le distanze con Damiano che si ripete (3-2). Passano i minuti e gli ospiti non riescono a trovare il gol del pareggio. Arriva il triplice fischio ed il San Salvo può festeggiare la seconda vittoria del campionato. Sei punti in due giornate, un inizio impeccabile per Marinelli e compagni.

San Salvo-Miglianico (3-2)

reti: Antenucci 4’, Marinelli 40’-47’(US), Damiano 14’- 66’ (M)

U.S. San Salvo: Colanero, Vicoli, Ramundo, Cordisco, Ianniciello, Felice, Di Pietro, Consolazio, Marinelli (K), Di Ruocco, Antenucci; a disposizione: Cialdini, Izzi, Ferrante, Iuliani, Lufino, D’Aulerio, Torres. Allenatore: Rufini.

Tutti i risultati della seconda giornata

Alba Adriatica-Sambuceto 2-2

Capistrello-Cupello 1-1

Francavilla-Val di Sangro 0-0

Morro d’Oro-RC Angolana 1-0

Paterno-Celano 0-0

San Salvo-Miglianico 3-2

Torrese-Martinsicuro 0-1

Vastese-Montorio 5-1

Acqua e Sapone-Pineto 0-2

La classifica

Pineto 6

San Salvo 6

Martinsicuro 6

Morro d’Oro 6

Miglianico 3

Vastese 3

Paterno 2

Cupello 2

Celano 2

Francavilla 2

Alba Adriatica 2

RC Angolana 1

Montorio 1

Torrese 1

Val di Sangro 1

Capistrello 1

Sambuceto 1

Acqua e Sapone 0