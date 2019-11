Arriva a Fresagrandinaria la sacra Urna del Beato Angelo da Furci. Per una settimana il legame tra le due comunità di fedeli si rafforzerà con l'adorazione della reliquia del beato.

Il programma:

14 settembre (17.30): arrivo e accoglienza dell'urna (via della Libertà); processione verso la chiesa parrocchiale di S. Salvatore; solenne concelebrazione eucaristica presieduta da don Graziano Fabiani, parroco di Furci; dono della reliquia del Beato alla parrocchia; rinfresco offerto dalla parrocchia.

15 settembre: S. Messa (ore 8); nel pomeriggio rosario, preghiera libera.

16 settembre: S. Messa (ore 18); adorazione compieta (ore 21); testimonianza di P. Marco Denis Laguna O.S.A.

17 settembre: adorazione e confessioni (15-16.30); S. Messa (ore 18); proiezione sul Beato Angelo (ore 21).

18 settembre: adorazione e confessioni (15-16.30); S. Messa (ore 18); via Matris (ore 21).

19 settembre: saluto e partenza dell'urna da Fresagrandinaria (ore 17); a Furci, piazza Umberto, S. Messa all'aperto presieduta da don Simone Calabria, parroco di Fresagrandinaria (ore 18); processione e rientro in Santuario.

La devozione per il Beato Angelo da Furci è molto sentita anche a Fresagrandinaria e vede un notevole afflusso di fedeli nelle festività del 6 febbraio.

Altro momento importante e partecipato è il pellegrinaggio del 13 agosto, quando furcesi e fresani si recano in località Cornaclano (Fresagrandinaria) per visitare i resti dell'antica abbazia Benedettina-Agostiniana frequentata dal Beato Angelo, e celebrare la S. Messa.

Molto sentita, anche la partecipazione a Furci il giorno 13 settembre. Questo pellegrinaggio era prima vissuto a piedi; oggi non è venuto meno lo spirito di penitenza e preghiera da parte dei fedeli.