Un altro pareggio per il Cupello in questo inizio di campionato. A Capistrello i rossoblu, sotto di un gol, trovano la rete del pareggio grazie ad una punizione realizzata da Daniele Avantaggiato al trentottesimo della ripresa. In precedenza i casalinghi nella prima frazione di gioco erano riusciti ad andare in vantaggio dopo soli tre minuti di gioco con Venditti.

Primo tempo con più occasioni rispetto al secondo, con i rossoblu vicini al pareggio già con il pallonetto di Soria che però non è andato a segno. Nel finale una grande parata di Tascione per gi ospiti ha salvato il risultato. Due punti in due partite, non un bottino ricco ma comunque- visti i problemi vissuti nelle ultime settimane- una buona notizia c'è e riguarda il fatto che almeno un gol i cupellesi sono riusciti a segnarlo, dopo tre giornate a secco (due partite in Coppa Italia con la Vastese ed una di campionato con la Torrese).





Tutti i risultati della seconda giornata

Alba Adriatica-Sambuceto 2-2

Capistrello-Cupello 1-1

Francavilla-Val di Sangro 0-0

Morro d’Oro-RC Angolana 1-0

Paterno-Celano 0-0

San Salvo-Miglianico 3-2

Torrese-Martinsicuro 0-1

Vastese-Montorio 5-1

Acqua e Sapone-Pineto 0-2

La classifica

Pineto 6

San Salvo 6

Martinsicuro 6

Morro d’Oro 6

Miglianico 3

Vastese 3

Paterno 2

Cupello 2

Celano 2

Francavilla 2

Alba Adriatica 2

RC Angolana 1

Montorio 1

Torrese 1

Val di Sangro 1

Capistrello 1

Sambuceto 1

Acqua e Sapone 0