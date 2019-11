È il Fresa Calcio a spuntarla in una delle sfide in bilico di Coppa Abruzzo. I biancorossi in trasferta a Gissi vincono per 2 a 1 passando al turno successivo; decisiva la doppietta del bomber Admir Vasiu.

Il Roccaspinalveti conferma la vittoria dell'andata sbarazzandosi in casa del Mario Turdò per 2 a 0; reti di Marco Ramundo e Francesco Pardi.

Dopo il largo 5 a 0 dell'andata, il Gs Montalfano di mister Liberatore pareggia a Monteodorisio. 1 a 1 il finale con l'Odorisiana con rete gialloverde di Ferrante.

A Scerni basta un gol tra le mura di casa per qualificarsi: vittoria per 1 a 0 contro il Paglieta, dopo il pareggio 2 a 2 di domenica scorsa.

Dilaga lo Sporting San Salvo che vince 5 a 1 contro il Real San Giacomo 2006. Reti di D'Aulerio (doppietta), Pantalone, Argirò e Cordisco.

Real Montazzoli e Real Carpineto Sinello pareggiano 1 a 1 (reti di Antonio D'Addario per gli ospiti e di Emanuele Suriano). I padroni di casa passano il turno in virtù del 3 a 0 dell'andata.

Passeggia il Real Porta Palazzo che vince 8 a 2 nel derby contro lo Sporting Vasto (andata vinta per 3 a 1).

Approda al prossimo turno non giocando, infine, il Trigno Celenza. La Sangiovannese, avversaria, si è infatti ritirata dalle competizioni.

I RISULTATI

Gissi - Fresa 1-2

Roccaspinalveti - Mario Turdò 2-0

Odorisiana - Gs Montalfano 1-1

Scerni - Paglieta 1-0

Real Montazzoli - Real Carpineto Sinello 1-1

Sporting Vasto - Real Porta Palazzo 2-8

Sporting San Salvo - Real San Giacomo 2006 5-1

Trigno Celenza - Sangiovannese n.d.