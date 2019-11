Intervento degli uomini della Sottosezione Autostradale di Vasto, agli ordini dell’Ispettore Capo Antonio Pietroniro, che oggi pomeriggio sono intervenuti per rintracciare e soccorrere un cittadino afgano che viaggiava incastrato sotto un veicolo pesante in A14, su segnalazione di un utente in transito tra Termoli e Vasto sud, che ha segnalato alla sala operativa che nel sorpassare un autoarticolato di nazionalità francese aveva notato, tra le ruote del rimorchio, penzolare la gamba di una persona.

Immediatamente il C.O.A. di Pescara ha allertato le pattuglie della Sottosezione di Vasto Sud che dopo pochi minuti sono riuscite ad intercettare e fermare il mezzo. Lo stesso, per motivi di sicurezza, è stato scortavano fino al piazzale della Sottosezione.

Non appena fermo, alla presenza del conducente, molto spaventato, gli agenti hanno trovato, incastrato sotto il semirimorchio, un cittadino afgano che lamentava dolori alle gambe ed alla schiena. Con difficoltà i poliziotti sono riusciti ad estrarlo da sotto il rimorchio. Per i soccorsi è stata allertata l’ambulanza del 118 di Vasto. I sanitari, per sottoporlo ad accertamenti più approfonditi, hanno deciso di trasportarlo presso l’ospedale di Vasto, dal quale è stato dimesso poco dopo, per essere riaccompagnato presso la Sottosezione di Vasto sud, dove è stato rifocillato e dove verrà trattenuto fino a lunedì, per poi essere accompagnato presso la Questura di Campobasso, competente per territorio, per i provvedimenti di rito. Dalle prime indagini, è emerso che lo straniero si è rintanato sotto il rimorchio del mezzo pesante, di nascosto del conducente, prima che questi venisse imbarcato sul traghetto che da Patrasso (Grecia) era diretto in Italia, a Bari.