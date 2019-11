Domenica più che positiva per il Casalbordino di mister Farina che nel primo incontro casalingo è riuscito a battere 2-1 il Palombaro. A firmare le reti della vittoria giallorossa sono stati Bucceroni e Colanero, mentre gli ospiti sono andati in gol con Fonseca. Arrivano così i primi tre punti della stagione per i casalesi dopo il prezioso pareggio ottenuto domenica scora a Ortona.

Tutt’altra partita per il Vasto Marina impegnata in casa del Castello questo pomeriggio. I vastesi al termine dei novanta minuti sono usciti sconfitti per 2-0, privi per tutto il secondo tempo di Galiè e Marino- entrambi espulsi a pochi minuti di distanza (scelta molto contestata dagli ospiti). Nonostante l’inferiorità numerica, il Vasto Marina ha cercato di accorciare le il gap per poi provare a trovare il pareggio, ma l’impresa non li è riuscita agli uomini di mister Cesario.









Tutti i risultati della seconda giornata

Casalbordino-Palombaro 2-1

Castello-Vasto Marina 2-0

Castiglione Valfino-Penne 0-1

Fara San Martino-Fossacesia 0-0

Pinetanova-Bucchianico 3-1

Sulmona-Virtus Ortona 1-1

River Casale-Villa 2015 2-0

Silvi-Il Delfino Flacco Porto 0-0

Cepagatti-Passo Cordone 0-2

La classifica

River Casale 6

Passo Cordone 6

Penne 6

Casalbordino 4

Il Delfino Flacco Porto 4

Vasto Marina 3

Castello 3

Pinetanova 3

Villa 2015 3

Palombaro 3

Virtus Ortona 2

Fossacesia 2

Castiglione Valfino 1

Fara San Martino 1

Sulmona 1

Silvi 1

Bucchianico 0

Cepagatti 0