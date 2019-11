Lunedì 14 settembre si riparte con il walking organizzato dall'Atletica Vasto. La società sportiva guidata dalla presidente Silvana Critelli torna ad organizzare, per il sesto anno consecutivo, gli appuntamenti dedicati alla camminata a passo sostenuto per le vie della città. Un modo per praticare attività fisica condividendola con tante altre persone. "Allungare il passo per allungare la vita", sono le "poche semplici regole per tenersi in forma" promosse dall'Atletica Vasto.

E così, le passeggiate, ideate e organizzate dalla società che ogni anno organizzaa anche l'appuntamento con Correre per vivere, "sono ormai diventate una riconosciuta realtà organizzativa, una grande affidabilità, testimoniata dal successo sempre crescente e dal numero degli iscritti in continuo e costante aumento".

Per iscrizioni e informazioni si può consultare la pagina facebook Atletica Vasto [clicca qui]

La partenza è sempre dal Terminal Bus di Vasto, in via dei Conti Ricci nei seguenti giorni e orari

Lunedi-Mercoledì-Venerdi alle ore 20.25

Martedì ore 19.25