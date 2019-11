Un’altra settimana volge al termine in questo settembre d’inizio campionato e le tre squadre locali del territorio- Vastese, San Salvo e Cupello- si sono preparate in settimana per affrontare la seconda giornata di eccellenza e per portare a casa i tre punti. Dopo le proprie considerazione e analisi fatte a fronte della gare d'esordio, le tre formazioni, a ventiquattrore dal fischio d’inizio, si trovano a dover scegliere i migliori undici da poter mettere in campo facendo i conti con le assenze dovute agli infortuni.

Vastese Calcio pronta al riscatto- In quel dell’Aragona è stata una settimana di lavoro in vista del match di domani contro il Montorio in casa. Dopo l’amara sconfitta con il Pineto all’esordio, i ragazzi di mister Colavitto si sono preparati per riuscire a portare in classifica i primi tre punti della stagione. Nonostante i piccoli problemi di infermeria (D’Ascanio, Polisena e Lavorgna ancora out), i biancorossi potranno ritornare ad avere a disposizione Giancristofaro- la scorsa settimana fuori per squalifica. Dunque la formazione che scenderà in campo potrà contare sulla presenza di quasi tutti i titolari sin’ora scelti come tali dall’allenatore campano. Collezionare una vittoria domani risulta essere importante, soprattutto per ripagare gli sforzi sin qui fatti dalla società- ancora sul mercato in cerca degli ultimi tasselli da innestare (è di ieri la notizia dell'arrivo di Sebastian Rodolfo Guerriero (LEGGI)- e dai giocatori che a Pineto, nonostante il risultato, hanno dimostrato di essere un gruppo competitivo e che potrà dire la sua in questa stagione. Bisognerà trovare maggiore sicurezza in attacco, dove Iaboni e Tarquini- una coppia d’oro per questa categoria- hanno il compito di segnare, ma per farlo bisognerà curare alcuni aspetti che sono mancati domenica scorsa. In attesa di altre ‘new entry’, la Vastese ha un solo obiettivo: vincere con il Montorio. I teramani sono reduci dal pareggio ‘amaro’ ma allo stesso tempo prezioso con la corazzata Paterno e mister De Amicis non avrà intenzione di regalare niente ai vastesi.

San Salvo alla prima in casa- Una vittoria nella prima giornata, sicuramente il modo migliore per incominciare la stagione. Mister Rufini, comunque, non ha intenzione di ‘cullarsi sugli allori’ e pretende dai suoi una prestazione migliore di quella di domenica scorsa con il Sambuceto, questo weekend nella prima sfida casalinga. L’avversario che avranno di fronte Marinelli e compagni sarà il Miglianico, allenato da mister D’Ambrosio e reduce da un netto 3-0 contro il Capistrello. Le assenze in casa Us non tranquillizzano l’allenatore calabrese. Infatti Quaranta e Triglione molto probabilmente non saranno a disposizione causa infortunio, mentre Ferrante è ancora in dubbio e Colitto in questi ultimi giorni ha preso parte a pochi allenamenti. Neanche Russi scenderà in campo, ormai da diverso tempo tornato dalle sue parti in attesa di una scelta definitiva sul suo futuro. Non sarà facile vincere e questo i sansalvesi lo sanno benissimo. In settimana la squadra si è allenata regolarmente, cercando di curare gli aspetti che non sono andati bene contro il Sambuceto. Lo scorso anno, nei due incroci con il Miglianico, la squadra con Gallicchio in panchina vinse 2-1 nella gara di andata grazie alla doppietta di capitan Marinelli, mentre al ritorno perse 3-1. Naturalmente questi numeri servono a poco perché la rosa di entrambe le formazioni è cambiata, così come sono cambiati gli obiettivi per questo campionato.

Cupello e la carenza di reti- Segnare e farlo al più presto. Questo l’obiettivo che i rossoblu, in primis mister Di Francesco, vogliono raggiungere, oltre quello di collezionare un altro risultato utile. Nelle tre gare ufficiali di questo inizio di stagione (due in Coppa Italia con la Vastese ed uno nell’esordio in stagione) di gol il Cupello non ne ha segnato neanche uno. Elemento questo che preoccupa e non poco anche il presidente Oreste Di Francesco, ancora a caccia di una punta nel silenzio che ormai lo contraddistingue. In avanti le percussioni di Soria e il lavoro di Monachetti fino ad ora ha portato pochi frutti in termini di realizzazioni (un solo gol realizzato- con il Gissi- nelle ultime cinque partite tra gare ufficiali ed amichevoli). Bisognerà sbloccarsi e forse il momento buono per farlo sarà già domenica a Capistrello contro una formazione sulla carta non così ostica (reduce dalla pesante sconfitta con il Miglianico per 3-0). A mancare all’appello saranno molto probabilmente Del Bonifro e D’Antonio- anche se quest’ultimo potrebbe recuperare. Lo scorso anno la sfida con il Capistrello diede inizio alla stagione dei rossoblu con un pareggio (0-0), mentre nella gara di ritorno Pendenza e D’Antonio chiusero la pratica in casa (2-0). Giovedì i ragazzi di mister Di Francesco hanno avuto l’occasione di curare alcuni aspetti in partita, nell’amichevole contro la juniores. Potrebbe essere la domenica del ‘ritorno al gol’ del Cupello e a Capistrello i rossoblu non vorranno commettere passi falsi alla ricerca di una quadratura di gioco tale da rendere solido questo gruppo.

Tutte le sfide della seconda giornata

Alba Adriatica-Sambuceto

Capistrello-Cupello

Francavilla-Val di Sangro

Morro d’Oro-RC Angolana

Paterno-Celano

San Salvo-Miglianico

Torrese-Martinsicuro

Vastese-Montorio

Acqua e Sapone-Pineto

La classifica

Pineto 3

San Salvo 3

Martinsicuro 3

Miglianico 3

Morro d’Oro 3

Paterno 1

Cupello 1

Francavilla 1

RC Angolana 1

Montorio 1

Torrese 1

Celano 1

Alba Adriatica 1

Vastese 0

Val di Sangro 0

Capistrello 0

Acqua e Sapone 0

Sambuceto 0