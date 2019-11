Violento scontro questa mattina in località "Zimarino" sulla Statale 16. Una Peugeot 207 che viaggiava in direzione Vasto si è scontrata con una Mazda 3 che si stava immettendo sulla statale dalla strada per San Lorenzo. Alla guida della Peugeot c'era una ragazza di Casalbordino rimasta ferita e per la quale c'è stato bisogno del trasporto all'ospedale "San Pio"; le sue ferite fortunatamente non sono gravi.

A bordo della Mazda viaggiava, invece, una famiglia tedesca illesa dopo l'urto. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente, i carabinieri e la polizia municipale di Vasto.