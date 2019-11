Primo disco per il giovane e talentuoso chitarrista vastese Davide Di Ienno, formatosi sotto la guida del maestro Marco Salcito e perfezionatosi alla Koblenz International Guitar Academy (Germania) con il maestro Aniello Desideri. Nel disco "Bellafronte - Guitar Works", della casa discografia Tactus, Di Ienno ha eseguito alcune delle opere per chitarra del compositore vastese Raffaele Bellafronte, con cui il musicista ha stretto un forte connubio professionale. Nel suo lavoro d'esordio, che troverà distribuzione nazionale e internazionale, Di Ienno ha riunito i brani di Bellafronte eseguiti in concerto negli ultimi anni.

Preziose le collaborazioni di Filippo Lattanzi, il più rappresentativo marimbista italiano, Patrick De Ritis, primo fagotto solista dei Wiener Symphoniker, Aldo Ferrantini, storico primo flauto dell’orchestra Scarlatti della Rai di Napoli e il Quartetto Guadagnini, vincitore della XXXIII edizione del Premio “Franco Abbiati”.

Il disco è un viaggio attraverso diversi stili, dalla musica popolare, passando per il tango e il valzer, arrivando a danze esotiche e di carattere spagnolo, simbolo per eccellenza dell’espressività dello strumento a sei corde. Le diverse possibilità tecniche della chitarra, unite alle qualità di strumenti come la marimba, il fagotto, il flauto e il quartetto d’archi, conducono l’ascoltatore attraverso un affascinante viaggio musicale ricco di varietà ritmiche, colori e sensazioni.

Il chitarrista Di Ienno in questo suo cd mette in evidenza tutta la sua capacità interpretativa attraverso "un suono grintoso e presente, senza mai eccedere in pesantezze o ruvidità – come scrive il critico musicale Ennio Speranza – e riesce a districarsi con bravura e disinvoltura attraverso i meandri di queste pagine che nascondono più di una difficoltà e numerosi trabocchetti sia tecnici sia interpretativi pur apparendo all’ascolto levigate e liquide".