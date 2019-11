È il giorno del Gran Premio di San Marino. Il circuito di Misano ospita la seconda delle due tappe italiane del motomondiale con l'auspicio di tutti gli appassionati delle due ruote che i piloti di casa possano vivere una grande giornata. In tanti già da ieri hanno raggiunto il circuito romagnolo, dedicato all'indimenticabile Marco Simoncelli, per ammirare sin dalle prove i bolidi delle tre classi. Questa notte, dal terminal bus di via dei Conti Ricci, sono partiti i due bus del Fan Club ufficiale di Andrea Iannone. Magliette, cappellini e bandiere marchiate del numero 29 giallo, un po' di sonno (erano le 3) e l'entusiasmo per una giornata da vivere tifando per il loro beniamino. Il pilota vastese partirà dalla 7ª posizione in griglia ma cercherà in tutti i modi di recuperare posizioni al via per poi giocarsela insieme a tutti i migliori. Potrà certamente contare sul caloroso tifo dei suoi concittadini presenti a Misano con la speranza che le cose possano andare come al Mugello [leggi].

12/09 - Settimo posto per Andrea Iannone nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, il pilota vastese ha fatto segnare un suo miglior giro in 1'32''821, a poco meno di 7 decimi da Jorge Lorenzo che ha conquistato la pole position. La Ducati, che in questo GP schiera tre moto, vede Pirro (5°) in seconda fila e Iannone e Dovizioso (8°) in terza. C'è comunque fiducia per la gara di domani. Ora toccherà ai tecnici raccogliere le indicazioni dei piloti e lavorare sulle moto per arrivare pronti alla partenza del gran premio.

"In generale per me oggi è stata una giornata migliore rispetto a ieri- ha commentato Iannone a fine giornata-. Facciamo ancora un po’ di fatica in alcuni punti del tracciato ed è necessario capire come migliorare alcuni aspetti. Se devo essere sincero non sono contento della mia Q2 perché non sono riuscito a fare un giro perfetto.

Oggi ho potuto usare solo due gomme morbide e alla fine mi sono ritrovato ad avere più confidenza con quella dura. Ma ci sono poche scuse, quando arriva il momento di fare il tempo bisogna riuscirci e io non ce l’ho fatta a causa di qualche piccolo errore nel T1 che mi ha fatto perdere tempo prezioso. L’importante adesso è essere a posto per domani, fare una buona partenza e cercare di fare una bella gara”.

La griglia di partenza: Lorenzo, Marquez, Rossi, Pedrosa, Pirro, Smith, Iannone, Dovizioso, Petrucci, A. Espargaro, Crutchlow, P.Espargaro, Redding, Vinales, Hernandez, Baz, Miller, Barbera, Bradl, Bautista, Laverty, Di Meglio, Hayden, Corti, Abraham, De Angelis.