Parte oggi la nuova stagione di calcio a 5 per l’All Games San Salvo e ricomincia proprio sul campo che quattro mesi fa aveva regalato la permanenza in C1, quello dell’ Es Chieti, per l’andata di coppa Italia. Sabato prossimo ci sarà la gara di ritorno nella palestra comunale di Via Verdi a San Salvo e, sabato 26, sempre tra le mura amiche, ci sarà il via al campionato contro, secondo gli addetti ai lavori, una delle favorite per la vittoria del campionato, il Tombesi C5 di Ortona, squadra dove milita un volto noto del calcio a 5 locale bomber Sante Mileno.

E’ stata un’estate travagliata quella dei biancazzurri, la dirigenza si è data da fare nel cercare di ripartire dalle cose buone fatte nella scorsa stagione e migliorare quelle negative; molte le facce nuove nella rosa messa a disposizione del riconfermatissimo mister Lanza e molte anche le facce in meno che compongono la dirigenza a causa di impegni personali, lavorativi o di chi ha preferito sposare un’altra causa.

Patron Di Ghionno non si scoraggia ma, anzi, moltiplica gli sforzi per non lasciar morire un movimento che, con molti sacrifici, si è fatto conoscere nel vastese ed in Abruzzo ed ha attirato l’attenzione di molti appassionati e non. "Ma, motivo principale degli sforzi di questa società - sottolineano i dirigenti -, sono stati i ragazzi e le famiglie dell’under 18 che si sono sempre distinti per impegno, presenza, educazione e passione che fanno ben sperare per il futuro di tutto il calcio a 5 sansalves"e. Al fianco del patron biancazzurro, di mister Lanza e di mister Fabio Conti, anche lui confermato sulla panchina dell’under dopo l’ottima stagione passata, ci sono i fedelissimi Antonio Generoso, Antonio De Filippis e Luigi Marchione, che potranno contare sull’aiuto di altre figure vecchie e nuove che lavorano dietro le quinte di questo progetto; abbandona la nave l’ormai ex vice-presidente Davide Daniele che, sale di grado, e passa alla presidenza del settore giovanile dell’ Us San Salvo. A lui va l’in bocca al lupo ed il buon lavoro da parte della sua vecchia società.

Addio al calcio giocato per l’ex vice-capitano Quirino Di Paolo, giocatore ma prima di tutto uomo di alto profilo, persona seria e professionale che si è sempre distinta per impegno ed anche stile di gioco. "Di sicuro sarà difficile trovare una figura che possa rimpiazzarlo al meglio, Quirino era un pò ‘lo zio’ di tutti con i suoi 40 anni suonati, ma era anche la figura professionale da mostrare come esempio ai più piccoli. Ci mancherà molto", commenta Cristian Di Ghionno. Si aggiungono a lui, nella lista dei partenti per diverse vicissitudini, Perazzoli, De Cinque e Macchia mentre sono quattro, al momento, i volti nuovi tra i giocatori. Due graditi ritorni in casacca biancazzurra, Federico D’Amico e Manuel Cocchini tornano infatti a vestire questa maglia dopo qualche esperienza in altri ambienti, si aggiungono a loro Matteo Cassone, giovane vastese classe ’93 e , ultimo arrivato, Alessandro Marcone, pescarese molto conosciuto nel calcio a 5 abruzzese, giocatore stimato che vanta vittorie nei campionati di C1, varie partecipazioni al campionato di B e qualche stagione nella rosa del Pescara calcio a 5 di serie A. Riconfermati tutti gli altri, da capitan D’Alonzo al portiere Della Penna, Di Ghionno, Di Bello, Orticelli, Ninni, Di Nardo, Tumini a cui vanno ad aggiungersi Nonatelli e Artese dall’under 18 e Nicola Minicucci, altro giovane ’97 molto interessante, che entra a far parte della squadra juniores e può vantare già la prima convocazione in prima squadra.

"Il primo obiettivo di quest’anno è quello di migliorare quanto fatto vedere nella stagione passata sia a livello di risultati che di gioco, la salvezza dovrà arrivare il prima possibile passando per il buon gioco ed una buona impostazione tattica; dovremo migliorare sicuramente la fase difensiva che tanto ha fatto discutere l’anno scorso per cercare di fare anche molto di più dell’obiettivo minimo richiesto dalla società; società che si augura, inoltre, di coinvolgere tanta gente al palazzetto pronte a sostenere i ragazzi in campo ed a spingerli verso una stagione entusiasmante".