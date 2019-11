Semplice, ma sentita cerimonia questa mattina presso il piazzale dell'Ufficio circondariale marittimo di Vasto per il cambio della guardia tra il capitano di corvetta Giuliano D'Urso, che lascia la guida del porto, e il tenente di vascello Cosimo Rotolo, nuovo comandante.

Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità militari e civili del territorio, con i vertici dei carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale, vigili del fuoco, protezione civile, Croce Rossa e gli amministratori del territorio ricadenti nella competenza dell'Ufficio circondariale marittimo.

Particolarmente sentito il saluto del capitano di vascello Giuliano D'Urso, che si è congedato ricordando con emozione i tre anni passati a Vasto, città in cui ha visto formarsi la propria famiglia: "Vasto rimarrà sempre nel mio cuore; qui mi sono sposato con Alessandra, nella bellissima chiesetta di Penna Luce e qui è nata mia figlia Ariel. Qui ho scoperto la forza del vento e la bellezza delle albe e dei tramonti in questa splendida cornice. Scusate se non mi soffermo a parlare dei controlli, delle denunce, dell'attività intrapresa in questi anni, ma preferisco condividere con voi i momenti che hanno reso speciale il mio servizio in questa perla del mare che non possiamo che amare". Tra i ringraziamenti istituzionali, un pensiero speciale è andato alle donne e agli uomini della Capitaneria: "Chiedo scusa per gli errori fatti in buona fede, mentre i meriti vanno certamente alle donne e agli uomini con cui mi sono trovato a lavorare: con un equipaggio così non si può fallire". Il capitano di corvetta Giuliano D'Urso, atteso a Reggio Calabria per un nuovo incarico, ha voluto concludere ricordando quanto scritto da una piccola allieva delle scuole vastesi: "Il mare è troppo importante e il capitano è come un guerriero che lo protegge".

A seguire, l'intervento del tredicesimo comandante del porto di Vasto, il tenente di vascello Cosimo Rotolo, il quale ha augurato "buon vento" al predecessore, assicurando continuità operativa sulla strada tracciata dallo stesso D'Urso.

È stato poi il capo di dipartimento marittimo di Ortona, il comandante Nicola Attanasio, ad augurare buon lavoro al nuovo comandante e a porgere i sentimenti di gratitudine della collettività: "A lei - ha sottolineato il comandante Attanasio rivolto al nuovo comandante - il compito di scrivere sulle pagine bianche della storia del porto di Vasto cose belle e nuovi traguardi. Siamo certi che riuscirà nel suo intento".

Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, ha ricordato il grande lavoro fatto per il nuovo Piano regolatore portuale, per la realizzazione del quale adesso occorrono nuove infrastrutture. "Giuliano - ha poi sottolineato Lapenna - non è stato solo il comandante del porto di Vasto, ma è stato nostro amico, amico di Vasto e di tutto il territorio. A lui gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, nella certezza che Vasto non lo dimenticherà".

A chiudere la cerimonia, il comandante della Direzione marittima di Abruzzo e Molise, il capitano di vascello Enrico Moretti, che ha riconosciuto al capitano di vascello D'Urso l'importanza del servizio svolto a Vasto, facendo gli auguri al nuovo comandante Rotolo per la nuova avventura che sta iniziando.