Iannone e Dovizioso alla conquista della Repubblica di San Marino. Le due Ducati Desmosedici hanno aperto ieri il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini attraversando il centro storico della Repubblica sul monte Titano, inserito dall'Unesco tra i patrimoni dell'umanità, catturando l'attenzione di residenti e turisti. I due piloti del team Ducati hanno anche visitato il Palazzo Pubblico ammirando le bellezze storiche e architettoniche di San Marino. Una giornata di relax in vista dell'inizio della prove libere, oggi, per poi arrivare alle fasi decisive con le qualifiche e la gara.

Sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, Andrea Iannone vuole provare a tornare protagonista, con un Marquez a pochissima distanza in classifica mondiale e con un podio (magari quel gradino più alto che ancora manca) che è in cima agli obiettivi da realizzare. "Sono molto contento di tornare a correre in Italia - ha detto alla vigilia -. Misano è una delle nostre piste di casa, un po’ come il Mugello, e in generale è una pista positiva per me, per cui pensiamo di essere competitivi e veloci per tutto il weekend e cercheremo di portare a casa un bel risultato. Ovviamente correre davanti ai miei tifosi ed ai Ducatisti sfegatati sarà uno stimolo in più a fare bene e quindi non vedo l’ora di scendere in pista". Anche da Vasto arriveranno tanti tifosi del fan club ufficiale, per sostenere il loro beniamino sperando di poterlo rivedere sul podio, così come accaduto al Mugello.

Il Misano World Circuit

Costruito nel 1972, il circuito di Misano è stato la sede di numerosi gran premi negli anni ottanta e novanta, prima di uscire dal calendario per quattordici anni. Dopo una serie d’interventi per migliorare la struttura e il cambio della direzione di marcia, Misano è tornata nel calendario MotoGP nel 2007. Come sempre succede per le ‘gare di casa’, i piloti del Ducati Team potranno contare sul supporto dei numerosi tifosi presenti sulla Tribuna Ducati.

Giro più veloce in gara: Lorenzo (Yamaha - 2011) 1’33”906 (162.0 km/h)

Miglior Pole: Marquez (Honda - 2013) 1’32”915 (163.7 km/h)

Velocità massima: Pedrosa (Honda - 2013) 292.3 km/h

Lunghezza pista: 4.2 km

Lunghezza gara: 28 giri (118.3 km)

Curve: 16 (6 a sinistra, 10 a destra)