Attimi di paura in corso de Parma, in pieno centro di Vasto, dove nella tarda mattinata di oggi sono stati costretti a un precipitoso fuggi-fuggi i clienti di un bar, che si sono visti piombare un furgone sui tavolini attorno ai quali erano seduti.

E' accaduto dopo mezzogiorno, quando il mezzo, dopo aver perso l'uso dei freni, si è diretto verso gli ombrelloni del noto locale del centro storico. Non appena si sono accorte del pericolo, le persone sedute sotto al gazebo del bar hanno fatto in tempo ad alzarsi precipitosamente e a fuggire prima che il mezzo commerciale travolgesse fioriere, tavoli e sedie. Non ci sono feriti. Sul posto, la polizia municipale.