Bidoni rotti e vecchi che perdono percolato emettendo "fetore insopportabile". È la denuncia del gruppo consiliare del Partito Democratico di San Salvo che oggi ha presentato un'interpellanza al sindaco Tiziana Magnacca.

"Il servizio della raccolta dei rifiuti urbani peggiora di giorno in giorno, mentre l'importo della Tari aumenta. Sono mesi che cittadini abitanti nei condomini chiedono la sostituzione dei bidoni rotti. Questo problema igienico-sanitario è causa della diffusione di fastidiosi insetti e soprattutto dei topi la cui presenza si estende sempre più nel centro abitato. Sembrerebbe che dando in appalto il servizio della raccolta dei rifiuti, non sia stato chiarito se spetta al Comune o alla ditta privata la sostituzione dei bidoni rotti e/o usurati. Intanto, il cittadino paga e sopporta i disservizi!".

Nel documento presentato, i consiglieri Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli chiedono al primo cittadino "se è a conoscenza dell’increscioso problema; a chi spetta, a norma di contratto, la sostituzione dei bidoni rotti e usurati; cosa intende fare e in quali tempi per porre fine a questo disdicevole problema".