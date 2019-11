Undici giorni di viaggio, novecentoventi chilometri percorsi lungo l'ormai noto e sempre più amato cammino che porta al luogo dove è sepolto l'apostolo Giacomo. Naturalmente stiamo parlando del cammino di Santiago, percorso stavolta da due cicilisti di San Salvo, Luigi Maggio e Mario Di Fillippantonio della società ciclistica Valle del Trigno.

Partiti da Roncisvalle, i due hanno raggiunto la cittadina di Santiago de Compostela attraverso un lungo ed intenso viaggio in mountain bike nello splendido connubio tra la passione per questo sport e quella per la fede cattolica. Un'esperienza ricca di intense e profonde emozioni, vissuta anche contro le interperie climatiche, sotto ad una pioggia battente durante le diverse tappe, come quella di Pamplona ad esempio.

"Siamo sicuri che i nostri fantastici atleti- ha dichiarato presidente della Valle trigno, Vincenzo Di Fano- hanno avuto un pensiero ed una preghiera per noi tutti, nella concreta realizzazione dei più nobili valori dell'amore e dell'amicizia che ci legano profondamente". La ciclistica Valle del Trigno aggiunge così una preziosa perla al suo ricco calendario annuale, nel suo primo anno di vita, dimostrando di essere un team affiatato ed iperattivo. L'esperienza vissuta dai due ciclisti di San Salvo rimarrà sicuramente scolpita nella loro memoria.