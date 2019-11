Tre giorni di festa nel quartiere San Lorenzo in onore del suo santo protettore. Da oggi a domenica si alteneranno momenti religiosi e di intrattenimento. Sabato 12 settembre divertimento in inglese per i bambini, con Helen Doron English, mentre la sera ci sarà l'appuntamento con 'Nduccio. Domenica mattina si svolgerà la solenne processione mentre la sera ci sarà lo spettacolo musicale di Andrea Desiato seguito dai fuochi pirotecnici.