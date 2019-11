Solenni i festeggiamenti in questo anno 2015 per il Beato Angelo da Furci. Nella mattinata di domenica 13 settembre giungerà nel piccolo centro del medio vastese il cardinale Giuseppe Versaldi.

Nel settembre 2011 papa Benedetto XVI lo nomina presidente della Prefettura degli affari economici della Santa Sede e lo eleva in pari tempo alla dignità di arcivescovo. Mantiene il governo pastorale della diocesi di Alessandria come amministratore apostolico. Lo stesso Pontefice, nel concistoro del 18 febbraio 2012 lo crea cardinale diacono del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio.

Il 31 marzo 2015 papa Francesco lo nomina prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Ricoprendo questo incarico è inoltre gran cancelliere della Pontificia Università Gregoriana, del Pontificio Istituto Biblico, del Pontificio Istituto di Musica Sacra, del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana; presidente della Commissione interdicasteriale per l'equa distribuzione dei sacerdoti, della Commissione interdicasteriale per la formazione dei candidati agli Ordini Sacri, della Pontificia Opera per le vocazioni e patrono del Pontificio Istituto Superiore di Latinità.

Il Cardinale Prefetto Presiederà la Concelebrazione delle ore 11.00 del giorno 13 e la processione in onore del Beato Angelo. Grande soddisfazione per il Parroco di Furci, don Graziano Fabiani e per il sindaco Angelo Marchione che per la prima volta nella storia del piccolo centro riceveranno la visita di un Cardinale Prefetto di Congregazione. Per tale occasione giungeranno a Furci diverse autorità Civili e Militari.