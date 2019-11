Dopo 3 anni il capitano di corvetta Giuliano D'Urso lascia il comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto. L'ufficiale della Guardia Costiera l'8 giugno 2012 aveva assunto il comando subentrando a Daniele Di Fonzo. Domani, 11 settembre, alle 10, una solenne cerimonia nell'area adiacente la caserma di Punta Penna, con il porto e la Riserva di Punta Aderci a fare da scenario, sancirà il passaggio di consegne al nuovo comandante, tenente di vascello Cosimo Rotolo, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio

Per D'Urso i tre anni di comando del Circomare di Vasto, che ha giurisdizione sul territorio che si estende da Torino di Sangro a San Salvo, sono stati caratterizzati da intensa attività, in particolare legata all'approvazione del nuovo piano regolatore portuale, alla tutela della pesca, alla prevenzione e repressione di reati contro l'ambiente marino. Ad attenderlo, ora, l'incarico presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Il tenente di vascello Cosimo Rotolo, barese di 37 anni, proviene dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, dove è in servizio dal 2006.