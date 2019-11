Week end all'insegna dello sport a Vasto e San Salvo dov'è in programma la Festa dell'amicizia nello sport, organizzata dal Cedas dello stabilimento Sevel di Atessa. La manifestazione è inserita nel programma annuale del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali). Sono previsti tornei di calcio a 5, beach volley (uno maschile e uno misto), beach tennis, pallacanestro aziendale e tennis tavolo. Oltre centocinquanta le persone coinvolte tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e accompagnatori provenienti da realtà industriali ubicate in 5 regioni italiane.

Nel calcio a 5 saranno cinque le squadre: Cedas FCA Pratola Serra (due formazioni), Cedas FCA Termoli, Cedas Sevel Atessa e Pilkington Italia – NSG Group di San Salvo. Le partite si giocheranno sui campi del Circolo promo tennis di Vasto. Le squadre si affronteranno sabato pomeriggio in un girone all’italiana, con partite di sola andata. Domenica mattina si giocheranno i play off e le finali per l’assegnazione del trofeo.

Una ventina di coppie, invece, prenderanno parte alle finali di beach volley. Due i tornei: uno maschile e uno misto. Si giocherà sui campi dei lidi Cocorito, El Domingo, Calimero, Priscilla e Happy Days di San Salvo Marina. Si parte nella mattinata di sabato con le qualificazioni del misto, mentre nel primo pomeriggio si disputeranno quelle maschili. Domenica mattina gli incontri decisivi per l’assegnazione dei trofei.

In questa manifestazione saranno in gara coppie del Cedas Sevel di Atessa, del Cedas FCA di Termoli, della Fao di Roma, della Farmaceutici Angelini di Ancona, della CNH Jesi, del Cedas FCA di Avellino, della Denso e della Pilkington Italia – NSG Group di San Salvo.

Negli stessi lidi e con gli stessi orari si disputerà anche il 1° torneo sperimentale di beach tennis, che vedrà in competizione 8 coppie in rappresentanza delle aziende già menzionate.

La pallacanestro aziendale, giunta alla 14a edizione, di giocherà nella palestra del centro sportivo San Gabriele di Vasto. Si disputerà un solo confronto tra il Cedas SEVEL di Atessa e il G.S. Virtus Vasto. Al termine di detto incontro si svolgerà una gara di tiri da 3 punti in stile NBA.

Sabato pomeriggio, infine, presso lo stesso centro sportivo San Gabriele si disputerà un torneo di tennis tavolo, specialità singolare.