"La piazza, la irrinunciabile passeggiata al centro, le panchine e le chiacchiere con gli amici per il tempo lento. La pioggia, una malinconia! Nel cuore del centro Storico, i due ex Palazzi Scolastici, fanno da cornice alla piazza più importante della Città e delimitano la passeggiata dei vastesi da quasi novant'anni. Una galleria bella, una copertura leggera che non fermi la luce, alta, che non tolga il respiro, per uno spazio vivo anche quando fuori piove".

È la proposta di Angelo Bucciarelli, candidato alle primarie del centrosinistra per le prossime amministrative, che ripropone in chiave vastese quanto già realizzato con successo in importanti località balneari, come a Riccione, in viale Ceccarini: "Intervenire per riqualificare uno dei luoghi più significativi di Vasto permettendo ai vastesi e ai turisti di fruire di una grande piazza coperta del centro cittadino. Un luogo di elevata aggregazione sociale, di svago e di divertimento, oltre che di shopping che aumenterà la capacità attrattiva della città antica, esaltandone la funzione culturale e storica. Con un concorso di idee, per giovani professionisti, intendiamo acquisire l'idea progettuale più meritevole, che poi verrà realizzata, dopo aver siglato una convenzione con i proprietari. Il concorso di idee, lo strumento che intendo adottare per cambiare il volto della città".

L'idea, per la cronaca, però non è recente. Come ricorda infatti l'architetto Francescopaolo D'Adamo, la stessa fu oggetto di esame universitario riguardante James Stirling nel 1978. "Poi - spiega l'architetto D'Adamo - trasformai l'idea per corso de Parma e la proposi nel 1981". Successivamente l'ipotesi fu rilanciata nel 2009 e infine adesso, nel 2015, il nuovo tentativo, stavolta targato Bucciarelli.