"Il rincaro del prezzo del servizio autobus che utilizzeranno in città gli studenti per recarsi a scuola è stato definito dall’azienda dei trasporti applicando il nuovo tariffario regionale adeguato agli aumenti decisi lo scorso 4 agosto dalla Giunta regionale, con la delibera n. 658 e decorrenza dal 1° agosto". È l'assessore ai Trasporti e vice sindaco di San Salvo, Angiolino Chiacchia, a replicare ai rilievi mossi dall'opposizione sugli aumenti del trasporto scolastico (qui l'articolo).

Per quanto riguarda invece l'adeguamento sismico alla scuola "Salvo D'Acquisto", l'assessore rimarca: "Sarà la grande sfida per dotare San Salvo di scuole più sicure. Lavori programmati dall’Amministrazione comunale per la maggiore tranquillità degli studenti, degli insegnanti e del personale tecnico in servizio. L’Amministrazione comunale ha impegnato fondi per oltre 150mila euro per il pagamento del canone di locazione del nuovo edificio scolastico e la messa in sicurezza del tratto di strada per raggiungere la sede provvisoria di via Pertini, spostata solo di poche centinaia di metri".

"È un intervento di riqualificazione – aggiunge il sindaco Tiziana Magnacca – che ci consentirà di riconsegnare a San Salvo una scuola migliore e più rispondente alle norme antisismiche, perché prima di tutto viene la sicurezza che non ha bisogno di essere chiesta né agli studenti né alle famiglie. Un impegno e una sfida per tutti per evitare che si verifichi ciò che è accaduto in maniera nefasta in altre scuole italiane".