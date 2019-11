Inizia l’attività sportiva della società Virtus Vasto calcio, e per il sesto anno consecutivo i corsi della Scuola Calcio saranno gratuiti per ragazzi e ragazze la cui fascia di età è compresa tra i 5 e 18 anni. Le iscrizioni sono già aperte e per chi volesse, si possono effettuare presso il Campo Sportivo della zona San Paolo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

La Virtus Vasto è una scuola calcio di grandi successi, e può vantare un organico di tutto rispetto tra tecnici federali, professori laureati in scienze motorie, preparatori atletici e preparatori di portieri estremamente preparati e qualificati, che nel corso di questi anni ha “sfornato” diversi ragazzi nelle varie categorie calcistiche professionistiche, fino alla Serie A e B. Ricordiamo tra i più titolati Inglese Roberto del Chievo Verona, Antonino Vittorio appena diciottenne, nella Virtus Lanciano. La società è una tra le più grandi in Abruzzo, e vanta un numero considerevole di ragazzi iscritti perché non è improntata a formare esclusivamente il calciatore ma soprattutto “l’uomo”, mettendo a disposizione varie strutture all’aperto per i più grandi e coperte per i più piccoli.

L’obiettivo primario della Virtus Vasto capeggiata dal presidente onorario Massimo Giannone e dal presidente Acquarola, è l’aspetto educativo senza tralasciare l’ooportunità, di dare ai ragazzi più bravi e meritevoli, la possibilità, di disputare campionati nazionali professionistici dove ci si confronta con squadre come Milan, Inter, Roma, Napoli ed altre realtà calcistiche importanti come la Virtus Lanciano, squadra che milita nel Campionato di Serie B,

Infatti, Grazie a questa preziosa collaborazione tra i tecnici e dirigenti delle due società, si sono già svolte delle amichevoli al campo San Paolo di Vasto, tra i Giovanissimi Regionali Virtus Vasto e Giovanissimi Nazionali del Lanciano; altri incontri si ripeteranno con costanza, per tutte le altre categorie. C’è grande soddisfazione tra i dirigenti della virtus Vasto, i quali quest’anno sono riusciti a costituire uno degli staf tecnici migliori in Abruzzo; Nel suo settore giovanile infatti, ci sono tre grandi novità: a guidare e formare le categorie allievi e giovanissimi ci sarà mister Donato Anzivino, oltre centocinquanta presenze in serie A ed ex allenatore di Nocerina e Pro Vasto in serie C; la categoria Pulcini invece sarà guidata da Mario Lemme ex calciatore del Parma in serie A del Pescara e tante altre societa’ di serie B con il supporto di Giorgio Ventrella ex bandiera della Pro Vasto.