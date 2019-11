Era stata richiesta una professionalità del territorio, ma anche stavolta il presidente Luciano D'Alfonso ha scelto diversamente per la nomina del nuovo commissario del Consorzio di bonifica Sud di Vasto, dopo le dimissioni dell'archittetto Sandro Annibali (qui l'articolo). Al suo posto, infatti, tramite apposito decreto del presidente della Giunta regionale, è stato nominato il geometra Giampiero Leombroni, già direttore di Area tecnica al Comune di Pescara (fino ad agosto 2005) e Dirigente Patrimonio, Edilizia Scolastica, Sviluppo del Territorio, Viabilità della Provincia di Pescara (fino al 2003).

A presentare Leombroni, l'assessore alle Politiche agricole, Dino Pepe, che ha definito il nuovo commissario "una figura dalla indiscussa capacità amministrativa e gestionale, dotata di una rilevante esperienza in materia consortile, dove ha prestato la propria attività professionale per circa 27 anni". L'auspicio dell'assessore è che il nuovo commissario possa portare soluzioni concrete alla gestione del Consorzio. Lo stesso Pepe ha voluto ringraziare il dimissionario Annibali "per l’impegno con cui ha gestito una difficile fase commissariale iniziata nel novembre 2014, avviando il risanamento del rilevante debito ed il pagamento degli stipendi arretrati dovuti ai dipendenti".

A questo punto ci sarà da verificare l'eventuale reazione della politica vastese a questa nomina che non tiene conto delle indicazioni giunte trasversalmente, sia da destra che dallo stesso Pd, relativamente alla scelta di un "uomo del territorio". Per il momento, però, tutto tace.