Dopo l’esordio in campionato, Vasto Marina e Casalbordino torneranno in campo questo pomeriggio alle ore 18:00 per affrontarsi nel turno di Coppa Italia di Promozione. All’Aragona, sia la formazione di mister Farina che quella allenata da mister Cesario vorranno evitare il pareggio, risultato che rimanderebbe l’esito finale al sorteggio (il regolamento dice che, in caso di parità- sia nella differenza reti che nei risultati- l'ultima opzione è proprio questa). Resta quindi un solo obiettivo per entrambe le squadre: vincere.

Contro il Palombaro, nella prima giornata del triangolare, tutte e due hanno chiuso la pratica sull’1-0 (gol di Donato Forte per i vastesi e di Della Penna su rigore per i casalesi). Domenica, invece, nella prima giornata di campionato, il Vasto Marina in casa con il Silvi ha ottenuto la prima vittoria dell’anno grazie alle reti di Madonna e Di Biase.

Due gol realizzati anche dal Casalbordino, ma in trasferta e dopo essere passati in svantaggio contro una Virtus Ortona candidata, secondo alcuni, a sedersi nelle prime posizioni della classifica. A siglare la rimonta, i gol di Berardi e Della Penna, con il 3-2 degli ospiti sfiorato da Di Pasquale. Sarà sicuramente una gara entusiasmante con gli ex di turno Sputore, Della Penna e Canosa. Il fischio d’inizio, lo ricordiamo, è fissato alle ore 18:00.