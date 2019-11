Gli uffici comunali di Vasto hanno reso noto le indicazioni giunte dal governo regionale relativamente alla concessione di contributi, anche con disabilità, per l'anno scolastico 2014/2015.

Questo il comunicato:

"In riferimento al Decreto Legge n. 104/2013, conv. in L. n.128/2013, la Giunta Regione Abruzzo ha comunicato gli indirizzi per la concessione di contributi a favore degli studenti, anche con disabilità, che nell’a.s. 2014/2015 hanno frequentato le Scuole Secondarie di primo e secondo grado.

I benefici sono concessi per: a) Spese di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità; b) Spese per servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3°, della legge n. 104/1992. Possono fruire dei contributi gli studenti residenti nel Comune di Vasto appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia inferiore o uguale a € 15.493,71, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2014 – periodo d’imposta 2013".

La richiesta deve essere compilata su apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Vasto (clicca qui), alla sezione "Avvisi Pubblici". Gli interessati dovranno produrre domanda al Comune di Vasto – Ufficio Protocollo entro il termine perentorio del giorno 16 ottobre 2015.