C'erano anche i soci della sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica tra gli oltre 400mila che domenica 6 settembre, presso la Base Aerea di Rivolto (UD) sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell'Aeronautica Militare Italiana, hanno partecipato alle celebrazioni per il 55° Anniversario delle Frecce Tricolori. Un Air Show internazonale, che ha visto la presenza di pattuglie acrobatiche straniere come Arabia Saudita, Belgio, Finlandia, Francia, Spagna, Giordania, Olanda, Polonia, Svizzera, Turchia, mezzi dell'Aeronautica Militare Italiana come Eurofighter, Tornado, M346, AMX, C130, vari elicotteri ed altri team minori civili italiani e stranieri.

Una manifestazione che ha entusiasmato i presenti e si è chiusa con l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale guidata da Jan Slangen che, dinanzi al Presidente della Repubblica, hanno anche presentato la "Scintilla Tricolore", nuova figura inserita nel programma.

Le Frecce Tricolori a Vasto - L'esibizione [VIDEO]

"Oltre alle 8 ore di spettacolari e straordinarie esibizioni di volo - raccontano gli appassionati di volo vastesi -, di notevole impatto e approfondimento culturale l'esposizione statica con mezzi aerei moderni e del passato, dell'industria italiana e straniera e degli aerei utilizzati in passato dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale".

Le Frecce Tricolori a Vasto - L'intervista al comandante Slangen [VIDEO]

Il Presidente dell'AAA di Vasto, maresciallo Oreste De Rosa ha ricordato per l'occasione, con commozione e tantissimo orgoglio, il suo ruolo in Aeronautica Militare Italiana negli anni '70 come Controllore di Traffico Aereo nella Torre di Controllo della Base Aerea di Rivolto, operando proprio durante gli addestramenti delle Frecce Tricolori.

A Rivolto la delegazione abruzzese, accreditata all'Air Show, era composta dalle sezioni di Pescara, Teramo-Giulianova, Avezzano e Vasto, guidate dal Presidente AAA di Pescara, Col. Mimmo De Mico. "Un ringraziamento particolare - aggiungono i soci - va al Presidente AAA Regione Abruzzo, Col. Pil. Sergio Di Nardo, che, con la sua esperienza di pilotaggio di vari mezzi aerei dell'A.M. presenti all'evento, tramanda la cultura aeronautica e dell'A.M. ai soci e agli amici dell'AAA di Vasto".