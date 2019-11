Ci sarà anche La Differenza, che si esibirà in un brano unplugged, alla terza edizione di Buon Compleanno Mimì, per ricordare la grande cantante italiana Mia Martini nel giorno del suo compleanno. Il 20 settembre, alle ore 20.45, presso il Teatro Nuovo di Milano, in Piazza San Babila, si esibiranno tanti artisti italiani nello spettacolo organizzato dall’Associazione Culturale Minuetto-Onlus e Leda Bertè,con la Direzione Artistica di Vincenzo Adriani, Giancarlo Del Duca e Lorenzo Moglioni, sarà presentato da Luisa Corna.

"Anche quest’anno - spiega Ileana Falcone, vastese responsabile dell'ufficio stampa - celebreranno l’arte unica e indimenticabile della raffinata e intensa artista, riconosciuta come una delle voci più belle, importanti e significative della musica italiana, importanti nomi del panorama musicale italiano: Marco Masini, Chiara Galiazzo, Ivana Spagna, Loredana Errore, Dolcenera, Simona Molinari, La Differenza, Amara, Giovanni Caccamo. Durante la serata si esibiranno sul palco del Teatro Nuovo anche Carola Campagna e Chiara Lo Iacovo che hanno partecipato a The Voice 2015 e gli emergenti Marco Legnani, Filippo Gimignano, Stefania Mancuso e la vincitrice del Primo Premio Mimì Sarà, Clara Aceti.

Racconti, immagini inedite della vita privata e pubblica di Mimì e coreografie eseguite su alcuni suoi brani arricchiranno lo spettacolo, il tutto accompagnato dalla Mimí Sara' Band, composta da Riccardo Ierardi alla batteria, Alessio Gnuva al basso, Tommaso Sgarbi alla chitarra acustica, Matteo Frigerio alla chitarra elettrica e Sebastiano Zucchelli al pianoforte e tastiere".

Biglietti in vendita su TicketOne e presso il Teatro Nuovo.