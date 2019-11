Due giovani donne rom sono state arrestate ieri sera dai carabinieri della stazione di Vasto con l'accusa di furto aggravato. Le due sono accusate del furto avvenuto in un negozio di abbigliamento per bambini nel centro cittadino. Per la ricostruzione dell'episodio sono state fondamentali le telecamere di videosorveglianza posizionate all'interno dell'attività commerciale. Nelle immagini si vedono chiaramente le due donne intente a prelevare capi d'abbigliamento dagli espositori e farli sparire sotto le ampie gonne indossate.

Ingente il bottino, poichè le donne "hanno portato via capi d'abbigliamento di marche pregiate, per un valore totale di circa mille euro", spiega il maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della compagnia carabinieri di Vasto.

La commessa del negozio, impegnata in quel momento nel servire altri clienti, si è accorta del furto solo quando le donne erano andate via. I titolari dell'attività hanno prontamente segnalato l'episodio ai carabinieri permettendo ai militari di identificare e arrestare le due donne, di cui non sono state rese note le generalità. L'arresto è stato condalidato e l'udienza del processo per direttissima fissata al prossimo 6 ottobre.