Un salto indietro nel tempo, con completo interamente bianco (come era obbligatorio fino a qualche anno fa) e racchetta di legno. Si è rinnovato con successo al Circolo Tennis Vasto Antonio Boselli l'appuntamento con il Torneo Racchette di legno “C’era una volta il tennis”. L’appuntamento di fine estate del tennis amarcord organizzato per la seconda volta, ha confermato il notevole successo della scorsa edizione sotto ogni punto di vista: organizzativo, di partecipanti, impegno agonistico. Il Torneo ha avuto il consenso dagli appassionati di questo sport, che numerosi e con grande entusiasmo hanno rispolverato i vecchi telai per confrontarsi in un torneo misto di doppio.

Raddoppiato il numero dei partecipanti rispetto alla prima edizione con i partecipanti, e sopratutto i più giovani, rimasti affascinati dall'utilizzo delle vecchie racchette in legno. Il Torneo, dopo le fasi eliminatorie, è stato vinto dalla coppia Spatocco/D’Ugo che si è aggiudicata la finale sulla coppia Della Penna/D’Annunzio. Dal Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” il grazie a tutti i partecipanti al Torneo che hanno saputo renderlo avvincente, entusiasmante ed al tempo stesso competitivo al punto giusto. È intenzione del sodalizio confermare anche per i prossimi anni tale evento uniformandosi a quanto fatto da prestigiosi Circoli Tennis Italiani.