Sabato 12 settembre a Montalfano si rinnova la sentita ricorrenza religiosa legata alla fede per la Madonna della Divina Provvidenza. Alle 17.30 la santa messa e la processione con il parroco don Nicola Florio accompagnata dal complesso bandistico Città di Cupello.

Il comitato feste ha stilato un programma di iniziative che ogni anno richiama tanti fedeli nella popolosa contrada cupellese:

ore 8: spari di inizio festeggiamenti

ore 10: giochi popolari per bambini

ore 15: giochi popolari per adulti

ore 17.30: Santa Messa

ore 21: esibizione di "Rapsodia"

ore 23: fuochi d'artificio della ditta Lanci Cav. Renato.

Nella galleria alcuni scatti delle edizioni passate