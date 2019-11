È stato trasportato in elicottero a Teramo, dove è stato ricoverato presso il reparto di neurochirurgia, E.B., 45enne di Casalbordino, vittima di una caduta oggi pomeriggio. L'uomo si trovava nella sua abitazione quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto dalle scale.

L'impatto al suolo è stato violento. I sanitari, al loro arrivo sul posto, hanno ritenuto di richiedere l'intervento dell'eliambulanza a causa dei traumi riportati dall'uomo, che non è in pericolo di vita, alla colonna vertebrale, in particolare nella zona cervicale.