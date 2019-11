La comunità di San Paolo apostolo questa sera si stringerà al suo parroco Don Gianni Sciorra per celebrare il 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Don Gianni, che svolge anche l'incarico di vicario episcopale per la zona di Vasto, ordinato l'8 settembre di 25 anni fa, celebrerà una messa di ringraziamento alle ore 19. Alle 21, sempre nella chiesa di San Paolo, un incontro di preghiera per "ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio".

"In questo giorno speciale - scrivono i parrocchiani - a lui l'affetto e gli auguri della sua comunità e di quanti lo stimano e gli vogliono bene".