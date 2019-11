L'acquisizione degli impianti sportivi dell'Opera Salesiana da parte del Comune di Vasto non pregiudicherà il loro utilizzo: le compagini sportive locali potranno continuare a utilizzarli anche prima dell'appalto con cui verrà affidata la gestione di cambi, palestre e spogliatoi.

Lo garantisce Luigi Masciulli, assessore comunale allo Sport: "Verso la fine del mese di agosto scorso - racconta Masciulli - alcune associazioni sportive hanno manifestato la necessità di continuare ad usufruire dell’impianto in attesa del bando, stante la difficoltà di reperire altre strutture e, quindi, con il serio rischio di un lungo stop alle loro attività.

Le istanze delle associazioni sono state immediatamente recepite dall’amministrazione comunale la quale, con delibera di Giunta del 2 settembre, in considerazione del fatto che la predisposizione e il perfezionamento della procedura di bando richiede qualche mese di tempo e che, nelle more, è indispensabile garantire l’utilizzo del predetto impianto per tutte le discipline che può accogliere al suo interno, ha dato indirizzo ai dirigenti dei settori Servizi, Sport, Finanze, Patrimonio e Servizi affinché vengano predisposti tutti gli atti indispensabili per la fruizione della struttura da parte delle associazioni, gruppi e società sportive presenti sul territorio per il normale svolgimento delle proprie attività sportive, previo pagamento delle tariffe comunali.

A tal fine - conclude Masciulli - già in questi giorni si sta procedendo alla riattivazione delle utenze e a quant’ altro necessario affinché le innumerevoli persone che finora hanno utilizzato la struttura dell'Opera Salesiana trovino piena soddisfazione".