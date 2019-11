"Non è tanto la giustificazione che colpisce, ma il fatto che il Sindaco di una città come Vasto avanzi scuse per non partecipare ad una Commissione così importante per la città e non abbia neanche l'umiltà di riconoscere l'errore", attacca Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Non si placa la polemica sull'assenza del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, alla riunione della Commissione di vigilanza del Consiglio regionale, alla quale era stato convocato per discutere del problema divieti di balneazione.

Secondo Smargiassi, "la città ha perso un'occasione importante per farsi ascoltare dagli organi regionali. Il sindaco, invece di attaccare il sottoscritto dovrebbe chiedere scusa, ancora una volta, ai suoi cittadini e al Movimento per l'attacco sterile e infondato rivolto a l'unico gruppo politico sempre presente".