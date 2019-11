"Quattro tirocini tramite Garanzia Giovani presso il Comune di Vasto. Nulla di strano, se non fosse per la velocità con cui avviso pubblico e modulo di candidatura sono apparsi e scaduti".

Etelwardo Sigismondi e Marco di Michele Marisi (Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale) puntano il dito contro il Comune di Vasto per i tempi strettissimi con cui è stato pubblicato il bando relativo al programma europeo di lotta alla disoccupazione giovanile.

“Il 17 agosto – riepilogano i due esponenti del centrodestra - nel pieno delle vacanze estive, la pubblicazione dell’avviso recante Manifestazione di interesse per la presentazione di candidature ai fini della selezione di tirocinanti a valere sul Par Abruzzo Garanzia Giovani, ed il tempo a disposizione per la presentazione delle candidature è stato stabilito tra il 20 agosto e le ore 12:30 del 31 agosto. Quindici giorni per apprendere la notizia spulciando tra le pieghe del sito internet del Municipio di Vasto, tra cui dodici giorni per presentare le candidature. Il tutto, nonostante l’adesione del Comune al Piano di attuazione della garanzia per i giovani – Piano di attuazione Regione Abruzzo - Annualità 2014-2015, come si evince chiaramente dalla delibera di Giunta comunale numero 267 del 12 agosto 2015, risalisse al 12 dicembre 2014 e con determina dirigenziale del 30 gennaio 2015 numero 8/DL29, del Dipartimento Politiche del lavoro della Regione Abruzzo, fosse stato approvato l’Elenco unico dei soggetti ospitanti, tra cui il Comune di Vasto, incluso tra le candidature ammesse. È poi del 19 maggio 2015 la nota della Giunta Regionale d’Abruzzo, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, che aveva in allegato la Manifestazione d’interesse per la presentazione di candidature ai fini della selezione di tirocinanti a valere sul Par Abruzzo Garanzia Giovani’ ed il ‘Modulo di candidatura tirocini extracurriculari.

Viene da chiedersi - commentano Sigismondi e di Michele Marisi - come mai l’amministrazione comunale abbia atteso così tanto e pubblicato l’avviso proprio nel mese di agosto, periodo in cui si è tutti più distratti, e come mai il termine per la presentazione delle candidature sia stato chiuso così velocemente", commentano Sigismondi e di Michele Marisi, che parlano di "ritardi, accelerazioni improvvise e giorni scelti per dare l’avviso dell’opportunità di lavoro ai giovani vastesi disoccupati".

I due rappresentanti del partito di cui è leader nazionale Giorgia Meloni ritengono "sia il caso di riaprire immediatamente i termini di presentazione delle candidature precedentemente individuati, dando così l’opportunità di partecipazione ad un più vasto numero di giovani vastesi che dell’avviso, così malamente diffuso, non hanno potuto avere neanche sentore".